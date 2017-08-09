В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

Необычная сделка произошла из-за того, что местные жители не платили сборы 30 лет.

Сан-Франциско. США. Предприимчивые супруги-мигранты Тина Лэм и Майкл Чен прибрели улицу в престижном квартале Presidio Terrace из-за ошибки в процессе уплаты налогов. Как пишут Известия.ру, часть дорогого квартала была выставлена на торги из-за того, что местные жители не платили налоги 30 лет.

Необычная сделка произошла из-за того, что счета на оплату налогов по ошибке приходили на почтовый адрес бывшего представителя ассоциации жителей Presidio Terrace. В результате такой ошибки супружеская чета Лэм-Чен приобрела улицу в дорогом районе за 90 тысяч долларов.

Помимо этого отмечается, что пара не намерена продавать улицу обратно, так как они планируют заработать на аренде парковочных мест. В свою очередь владельцы элитной недвижимости обратились в органы местного самоуправления для проверки законности сделки.