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      Археологи обнаружили на юго-востоке Франции «маленькие Помпеи»

      16:02, 02 августа, 2017
      Новичок
      16:02, 02 августа, 2017
      Новичок
      132
      0
      #наука\n#история\n#археология\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      132
      0

      Население покинуло город во время пожара, и он был заброшен на долгие века.

      Сент-Коломб. Франция. «Маленькими Помпеями» назвали археологи развалины древнего города времен Римской империи. Они были обнаружены в ходе раскопок в населенном пункте Сент-Коломб, около города Вьен, сообщает РБК со ссылкой на телеканал France Info.  

      Среди находок - хорошо сохранившиеся остатки особняков и административных зданий. В том числе обнаружены развалины виллы I века н.э. с мозаиками, изображающими бога вина Бахуса и сатиров. В доме сохранилась вся мебель, его предполагается полностью отреставрировать.  Уникальные экспонаты будут выставлены в музее города Вьен в 2019 году.

      Раскопки в Сент-Коломбе будут продолжены. Не исключено, что в нижних слоях города площадью 7 тыс. кв. м ученых ждут поистине сенсационные артефакты.  

      Добавим, древнеримский город сохранился так хорошо благодаря тому, что население покинуло его во время пожара, бросив практически все вещи. В дальнейшем жители обратно не вернулись.

      16:02, 02 августа, 2017
      Новичок
      132
      0
      #наука\n#история\n#археология\n#ученые

       

       

       

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