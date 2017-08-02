Археологи обнаружили на юго-востоке Франции «маленькие Помпеи»

Население покинуло город во время пожара, и он был заброшен на долгие века.

Сент-Коломб. Франция. «Маленькими Помпеями» назвали археологи развалины древнего города времен Римской империи. Они были обнаружены в ходе раскопок в населенном пункте Сент-Коломб, около города Вьен, сообщает РБК со ссылкой на телеканал France Info.

Среди находок - хорошо сохранившиеся остатки особняков и административных зданий. В том числе обнаружены развалины виллы I века н.э. с мозаиками, изображающими бога вина Бахуса и сатиров. В доме сохранилась вся мебель, его предполагается полностью отреставрировать. Уникальные экспонаты будут выставлены в музее города Вьен в 2019 году.

Раскопки в Сент-Коломбе будут продолжены. Не исключено, что в нижних слоях города площадью 7 тыс. кв. м ученых ждут поистине сенсационные артефакты.

Добавим, древнеримский город сохранился так хорошо благодаря тому, что население покинуло его во время пожара, бросив практически все вещи. В дальнейшем жители обратно не вернулись.