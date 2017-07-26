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      Лондонский суд подтвердил, что Киев должен Москве 3 млрд долларов

      18:56, 26 июля, 2017
      Новичок
      18:56, 26 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #экономика\n#политика\n#Украина\n#Лондон\n#долги\n#суд
      Фото: wikipedia.org
      106
      0

      Окончательно вопрос о выплате будет решен после рассмотрения апелляции Украины в январе.

      Лондон. Великобритания. Украина обязана выплатить России долг в 3 млрд долларов. Решение об этом принял в среду, 26 июля, Высокий суд Лондона, сообщается на официальном сайте Минфина России.  

      Отмечается, что таким образом судебный орган британской столицы конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта этого года. Решение касается также невыплаченного купонного платежа по облигациям, в которых был размещен долг, на 75 млн долларов, штрафных процентов и части судебных издержек в 2,8 млн фунтов стерлингов.  

      Что касается процентов, то каждые сутки просрочки будут стоить государственному бюджету Украины (то есть налогоплательщикам страны) более 0,67 млн долларов США, сообщает российский Минфин.  

      Также говорится, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной в июне Украиной апелляции. Рассмотрение намечено на январь 2018 года.  

      Напомним, речь идет о займе в 3 млрд долларов в виде облигаций, выкупленных Россией в декабре 2013 года. Срок их погашения наступил 20 декабря 2015 года. Киев потребовал реструктуризации долга, но, не получив ее, ввел мораторий на погашение обязательств. Украинские политики при этом называли указанный долг «взяткой Януковичу».  

      В феврале 2016 года Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева общей суммы долга, процентов и судебных расходов. В марте 2017 года британская Фемида вынесла вердикт, признающий задолженность Киева, но не конкретизирующий сумму и сроки выплаты. Украинская сторона тут же подала апелляцию на данное решение.  

      До рассмотрения апелляции Высокий суд Лондона, как сообщает Минфин, «ожидаемо продлил» действие ранее принятого решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной задолженности.

      18:56, 26 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #экономика\n#политика\n#Украина\n#Лондон\n#долги\n#суд

       

       

       

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