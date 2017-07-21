Видео с метким выстрелом из пушки по арбузу сквозь окна Lamborghini набирает популярность в соцсетях

Спорткар не пострадал, зато арбузу не поздоровилось.

США. Нью-Йорк. Суперкаром стоимостью в 16 млн рублей рискнул ради популярности в Интернете американский видеоблогер Эдвин Саркисян. Совместно с оружейником Марком Сербом он стрелял по арбузу сквозь открытые боковые окна машины, пишет портал «ВистаНьюс».

20-миллиметровый боеприпас с вольфрамовым сердечником прошел через автомобиль Lamborghini Huracan Performante навылет. Арбуз, находившийся в 15 метрах от пушки, разнесло выстрелом вдребезги. Спорткар, насколько можно судить по видео, не пострадал.