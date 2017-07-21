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      Видео с метким выстрелом из пушки по арбузу сквозь окна Lamborghini набирает популярность в соцсетях

      19:05, 21 июля, 2017
      Новичок
      19:05, 21 июля, 2017
      Новичок
      88
      0
      #авто\n#оружие\n#видео\n#курьезы\n#Lamborghini
      Фото: кадр с youtube.com
      88
      0

      Спорткар не пострадал, зато арбузу не поздоровилось.  

      США. Нью-Йорк. Суперкаром стоимостью в 16 млн рублей рискнул ради популярности в Интернете американский видеоблогер Эдвин Саркисян. Совместно с оружейником Марком Сербом он стрелял по арбузу сквозь открытые боковые окна машины, пишет портал «ВистаНьюс».  

      20-миллиметровый боеприпас с вольфрамовым сердечником прошел через автомобиль Lamborghini Huracan Performante навылет. Арбуз, находившийся в 15 метрах от пушки, разнесло выстрелом вдребезги. Спорткар, насколько можно судить по видео, не пострадал.

      20MM THROUGH A LAMBORGHINI HURACAN
      19:05, 21 июля, 2017
      Новичок
      88
      0
      #авто\n#оружие\n#видео\n#курьезы\n#Lamborghini

       

       

       

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