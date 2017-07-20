У американского сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга

Болезнь политика обнаружили во время операции на глазах.





Вашингтон. США. У американского сенатора-республиканца и бывшего кандидата на пост Президента Соединенных штатов Джона Маккейна обнаружили рак мозга. Болезнь политика врачи диагностировали во время проведения операции на глазах, пишет Газета.ру.

В настоящее время Маккейн находится в больнице и готовится к курсу лечения онкологического заболевания. По информации СМИ, сенатор планирует вернуться к работе, как только ему удалят опухоль.

Свою поддержку политику выразил глава государства Дональд Трамп.

Напомним, Джон Маккейн занимает должность главы сенатского комитета по делам вооруженных сил. В Сенате США представляет штат Аризона. Помимо этого, он несколько раз выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах.