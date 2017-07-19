Джон Хантсман может стать послом США в России

Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Вашингтон. США. Республиканец и экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман может возглавить дипломатическое представительство США в России. Его кандидатуру предложил президент страны Дональд Трамп, пишет ИА REGNUM.

Отмечается, что Хантсман сделал выдающуюся карьеру политика и бизнесмена. Он станет послом только в том случае, если его кандидатуру одобрит и утвердит Сенат Соединенных штатов.

Джон Хантсман был послом США в Сингапуре с 1992 по 1993 годы. С 2009 по 2011 годы – руководителем дипмиссии в Китае. На посту губернатора Юты находился с 2005 по 2009 годы.