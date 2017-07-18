В руководстве ЛНР не подтвердили участие в создании Малороссии

Представителей Луганска не информировали о создании нового государства, заявил глава Народного совета республики.

Луганск. ЛНР. Председатель Народного совета Луганской народной республики Владимир Дегтяренко не подтвердил участия ЛНР в создании Малороссии. По его словам, представители Луганска не были приглашены на переговоры по данному вопросу, сообщается на сайте совета.

Напомним, во вторник, 18 июля, лидер ДНР Александр Захарченко объявил о создании из отделившихся регионов Украины нового государства – Малороссии. По словам Захарченко, нынешние власти Киева дискредитировали название «Украина» неспособностью прекратить гражданскую войну, вспыхнувшую в стране после Майдана.

Флагом Малороссии станет хоругвь Богдана Хмельницкого, заявил также глава Донецкой народной республики. На оформление нового государства он отвел 3 года.

Позднее вице-премьер ДНР Александр Тимофеев заявил, что будущая Конституция Малороссии предусматривает отказ от долгов киевских властей.

Между тем глава Народного совета Луганской народной республики Владимир Дегтяренко заявил во вторник, что официальные представители ЛНР не принимали участие в заседании по созданию нового государства. Сам факт провозглашения Малороссии стал для руководства ЛНР новостью – пояснил Дегтяренко.

В то же время он уточнил, что в случае поступления предложений от ДНР об участии в создании нового государства, они будут рассмотрены. Также Дегтяренко подчеркнул, что на сегодня власти ЛНР намерены соблюдать условия Минских соглашений, альтернативы которым они не видят. Это заявление позднее подтвердили в пресс-службе администрации главы ЛНР.