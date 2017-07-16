  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      18:59, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      18:59, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      205
      0
      #Финляндия\n#рок\n#рекорд\n#плавание
      Фото: fb.com Ilosaarirock Festival
      205
      0

      Окончательно итоги пока не подведены, но похоже, что участникам рок-фестиваля, которые скинули одежду и отправились в холодную воду залива Линнунлахти, удалось превзойти предыдущее достижение всего на три человека.

      Йоэнсуу. Финляндия. Участники рок-фестиваля Ilosaari Rock в Финляндии сделали попытку установить новый рекорд Гиннесса по количеству одновременно купающихся голышом людей. В залив Линнунлахти окунулись сразу 789 человек, сообщает портал Yle.fi.

      Если показанный финнами результат подтвердится, то предыдущий рекорд, который с 2015 года принадлежит австралийцам, они обойдут всего на три человека.

      По сообщениям очевидцев, изначально в холодную воду залезать было немного желающих, однако неожиданно среди туч выглянуло солнце и сподвигло людей одеть ярко-зеленые шапочки и присоединиться к действу. По условиям всем участникам  необходимо было просидеть в воде пять минут. За тридцать секунд до завершения попытки, толпа вдруг запела национальный гимн Финляндии, таким образом отметив 100-летие страны.

      Сейчас организаторы ждут подтверждения рекорда от команды книги Гиннесса. Это уже третья их попытка, но раньше собиралось всего лишь около 300 участников.

      18:59, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      205
      0
      #Финляндия\n#рок\n#рекорд\n#плавание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5195

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3140
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3091
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2879
      12:01, 12 июля, 2017

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      2238
      10:20, 11 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2525

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1762
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1487
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1195
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      903
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1021

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      750
      16:10, 13 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      563
      12:20, 10 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      563
      11:05, 14 июля, 2017

      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      534
      19:03, 11 июля, 2017

      Мультимедиа

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      16 июля, 2017

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      14 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 14 июля 2017

      14 июля, 2017