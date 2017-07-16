Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

Окончательно итоги пока не подведены, но похоже, что участникам рок-фестиваля, которые скинули одежду и отправились в холодную воду залива Линнунлахти, удалось превзойти предыдущее достижение всего на три человека.

Йоэнсуу. Финляндия. Участники рок-фестиваля Ilosaari Rock в Финляндии сделали попытку установить новый рекорд Гиннесса по количеству одновременно купающихся голышом людей. В залив Линнунлахти окунулись сразу 789 человек, сообщает портал Yle.fi.

Если показанный финнами результат подтвердится, то предыдущий рекорд, который с 2015 года принадлежит австралийцам, они обойдут всего на три человека.

По сообщениям очевидцев, изначально в холодную воду залезать было немного желающих, однако неожиданно среди туч выглянуло солнце и сподвигло людей одеть ярко-зеленые шапочки и присоединиться к действу. По условиям всем участникам необходимо было просидеть в воде пять минут. За тридцать секунд до завершения попытки, толпа вдруг запела национальный гимн Финляндии, таким образом отметив 100-летие страны.

Сейчас организаторы ждут подтверждения рекорда от команды книги Гиннесса. Это уже третья их попытка, но раньше собиралось всего лишь около 300 участников.