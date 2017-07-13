Двух россиян арестовали в Гамбурге из-за беспорядков во время саммита G20

Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений во время акции протеста.

Гамбург. ФРГ. Двух российских граждан задержали в Гамбурге из-за беспорядков во время проведения саммита «большой двадцатки». По данным СМИ, правоохранительные органы Германии обвиняют их в нанесении телесных повреждений во время акции протеста, пишет РИА VistaNews.

Помимо выдвинутого обвинения, правоохранители утверждают, что оба россиянина оказывали серьезное сопротивление полиции. За тяжесть совершенных преступлений их отправят под суд.

В настоящее время они находятся под стражей. Дата суда, на котором будет доказана или опровергнута их вина, неизвестна.

Напомним, беспорядки во время проведения саммита «большой двадцатки» произошли в связи с протестом антиглобалистов. По официальным данным, около 500 представителей правоохранительных органов пострадали во время попыток установить порядок на улицах Гамбурга.