Мем «Шериф на все случаи жизни» набирает популярность в Twitter-е

Инициатором нового флешмоба стал стэндап-комик Брэндон Уорделл.

Сан-Франциско. США. В Twitter-е набирает популярность новый мем-флешмоб «Шериф на все случаи жизни». Инициатором появления акции стал стэндап-комик Брэндон Уорделл, выложивший в своем аккаунте фигуру шерифа, состоящего из смайлов-эмодзи, пишет Лента.ру.

BRANDON WARDELL on Twitter Пост комика стал вирусным, набрав за три дня более 26 тысяч лайков и 8,5 тысяч репостов. Запись стала отправной точкой флешмоба и вдохновила пользователей социальной сети на создание своих собственных картинок с шерифами.

Так, например, на просторах Twitter-а появились шерифы, состоящие из эмодзи пчел, сердечек, средних пальцев, собак и даже полезной пищи.

lil egg on Twitter

your bud merb on Twitter