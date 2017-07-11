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      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      19:03, 11 июля, 2017
      Новичок
      19:03, 11 июля, 2017
      Новичок
      22
      0
      #животные\n#видео\n#соцсети\n#пресмыкающиеся\n#курьезы
      Фото: pixabay.com
      22
      0

      Африканская ящерица никогда не видела столько жидкости.  

      Нью-Йорк. США. Забавная рептилия, впервые увидевшая струю воды, вызвала восторг в соцсетях. Видео с маленьким хамелеоном по кличке Спайк, владельцы которого ведут Instagram-аккаунт о змеях и ящерицах Talkingserpents, в одночасье стало популярным в интернете, пишет Лента.ру.  

      В ролике хамелеон впервые видит струю воды и инстинктивно пытается взобраться по ней вверх. Поведение ящерицы настолько забавно, что пользователи соцсетей оставили множество комментариев, в которых выражают симпатии к экзотическому животному.  

      Добавим, на видео снят рогатый хамелеон, или хамелеон Джексона, обитающий в Восточной Африке. Самцы этого вида имеют по три рога, два из которых растут между глаз. У самок такие украшения отсутствуют.

      Spike trying to climb the invisible vine #talkingserpents #ladder #chameleon #chameleonenclosure #bioactive #vailedchameleon #pantherchameleon #jacksonchameleon #unbrellaplant #ladder #plants #green #camo #camoflage #lizard "This video is being represented by LADBible Group. To use or license this video please email licensing@theladbiblegroup.com"
      19:03, 11 июля, 2017
      Новичок
      22
      0
      #животные\n#видео\n#соцсети\n#пресмыкающиеся\n#курьезы

       

       

       

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