Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

Африканская ящерица никогда не видела столько жидкости.

Нью-Йорк. США. Забавная рептилия, впервые увидевшая струю воды, вызвала восторг в соцсетях. Видео с маленьким хамелеоном по кличке Спайк, владельцы которого ведут Instagram-аккаунт о змеях и ящерицах Talkingserpents, в одночасье стало популярным в интернете, пишет Лента.ру.

В ролике хамелеон впервые видит струю воды и инстинктивно пытается взобраться по ней вверх. Поведение ящерицы настолько забавно, что пользователи соцсетей оставили множество комментариев, в которых выражают симпатии к экзотическому животному.

Добавим, на видео снят рогатый хамелеон, или хамелеон Джексона, обитающий в Восточной Африке. Самцы этого вида имеют по три рога, два из которых растут между глаз. У самок такие украшения отсутствуют.