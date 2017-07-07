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      Составлен рейтинг самых богатых персонажей комиксов

      10:14, 07 июля, 2017
      Новичок
      10:14, 07 июля, 2017
      Новичок
      180
      0
      #рейтинг\n#Китай\n#капитал\n#деньги\n#комиксы
      Фото: kinopoisk.ru
      180
      0

      Вопреки ожиданиям, знаменитый Тони Старк занимает лишь пятую строчку списка.

      Пекин. Китай. Журналисты китайского издания South China Morning Post составили рейтинг самых богатых героев и злодеев комиксов. Вопреки ожиданиям фанатов, знаменитый Тони Старк с состоянием в 80 миллиардов долларов занимает лишь пятую строчку списка, пишет Life.ru

      Лидером рейтинга среди самых богатых и знаменитых протагонистов и антагонистов  комиксов является супергерой под именем Черная пантера, также известный как Т'Чалла - король вымышленного африканского королевства Ваканда. Его состояние оценивается в 500 миллиардов долларов. Такой немыслимый денежный актив он получил благодаря тому, что владеет единственным источником уникального металла – вибраниума, который, согласно комиксам, невозможно разрушить. 

      На втором месте списка находится принц Атлантиды Нэмор с состоянием в 260 миллиардов долларов. За ним следуют Черный Гром и Доктор Дум с активами в размере 250 и 100 миллиардов соответственно.

      Ну а замыкает первую десятку своеобразного рейтинга знаменитый Бэтмен со «скромным» состоянием в 11 миллиардов долларов. Питер Паркер же, известным общественности как Человек-Паук, оказался лишь на 11 месте, сколотив капитал в 2 миллиарда долларов. 

      10:14, 07 июля, 2017
      Новичок
      180
      0
      #рейтинг\n#Китай\n#капитал\n#деньги\n#комиксы

       

       

       

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