Составлен рейтинг самых богатых персонажей комиксов

Вопреки ожиданиям, знаменитый Тони Старк занимает лишь пятую строчку списка.

Пекин. Китай. Журналисты китайского издания South China Morning Post составили рейтинг самых богатых героев и злодеев комиксов. Вопреки ожиданиям фанатов, знаменитый Тони Старк с состоянием в 80 миллиардов долларов занимает лишь пятую строчку списка, пишет Life.ru.

Лидером рейтинга среди самых богатых и знаменитых протагонистов и антагонистов комиксов является супергерой под именем Черная пантера, также известный как Т'Чалла - король вымышленного африканского королевства Ваканда. Его состояние оценивается в 500 миллиардов долларов. Такой немыслимый денежный актив он получил благодаря тому, что владеет единственным источником уникального металла – вибраниума, который, согласно комиксам, невозможно разрушить.

На втором месте списка находится принц Атлантиды Нэмор с состоянием в 260 миллиардов долларов. За ним следуют Черный Гром и Доктор Дум с активами в размере 250 и 100 миллиардов соответственно.

Ну а замыкает первую десятку своеобразного рейтинга знаменитый Бэтмен со «скромным» состоянием в 11 миллиардов долларов. Питер Паркер же, известным общественности как Человек-Паук, оказался лишь на 11 месте, сколотив капитал в 2 миллиарда долларов.