Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

Песик «помогает» хозяйке крутить педали.

Норидж. Великобритания. Соцсети покоряет видео со щенком, «едущим» на велосипеде. Размещенный 4 июля ролик, на котором молодая хозяйка везет песика, а тот старательно «крутит педали», собрал за 2 дня около 400 тысяч лайков и почти 190 тысяч ретвитов.

Как пишет Лента.ру, попытки щенка помочь девушке растрогали пользователей Twitter. «Я практически уверен, он думает, что если он перестанет крутить лапами, велосипед остановится и расстроит его хозяйку», — отметил посетитель портала с ником Pastdense.