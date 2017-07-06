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      Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

      19:34, 06 июля, 2017
      Новичок
      19:34, 06 июля, 2017
      Новичок
      196
      0
      #животные\n#видео\n#Твиттер\n#соцсети\n#собаки
      Фото: twitter.com/кадр из видео
      196
      0

      Песик «помогает» хозяйке крутить педали.

      Норидж. Великобритания.  Соцсети покоряет видео со щенком, «едущим» на велосипеде. Размещенный 4 июля ролик, на котором молодая хозяйка везет песика, а тот старательно «крутит педали», собрал за 2 дня около 400 тысяч лайков и почти 190 тысяч ретвитов.  

      Как пишет Лента.ру, попытки щенка помочь девушке растрогали пользователей Twitter. «Я практически уверен, он думает, что если он перестанет крутить лапами, велосипед остановится и расстроит его хозяйку», — отметил посетитель портала с ником Pastdense.

      Stuart Rutherford on Twitter
      19:34, 06 июля, 2017
      Новичок
      196
      0
      #животные\n#видео\n#Твиттер\n#соцсети\n#собаки

       

       

       

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