Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

Пользователь выложил ролик, в котором его любимец вращает игрушку хвостом.
Токио. Япония. Ролик, на котором кот забавляется со спиннером при помощи собственного хвоста, набирает популярность в интернете. Владелец животного выложил его в Твиттере 30 июня.
К 3 июля видео собрало более 37 тысяч ретвитов и 51 тысячу лайков. На кадрах видно, как кот разгоняет игрушку собственным хвостом. Рядом лежат еще два спиннера, но домашнему любимцу приглянулся только один.
Спиннер – популярная игрушка, состоит из четырех подшипников. Считается, что это изделие способствует снятию стресса.Zeleive staff on Twitter