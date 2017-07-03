Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

Пользователь выложил ролик, в котором его любимец вращает игрушку хвостом.

Токио. Япония. Ролик, на котором кот забавляется со спиннером при помощи собственного хвоста, набирает популярность в интернете. Владелец животного выложил его в Твиттере 30 июня.

К 3 июля видео собрало более 37 тысяч ретвитов и 51 тысячу лайков. На кадрах видно, как кот разгоняет игрушку собственным хвостом. Рядом лежат еще два спиннера, но домашнему любимцу приглянулся только один.

Спиннер – популярная игрушка, состоит из четырех подшипников. Считается, что это изделие способствует снятию стресса.