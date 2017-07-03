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      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      16:08, 03 июля, 2017
      Новичок
      16:08, 03 июля, 2017
      Новичок
      217
      0
      #животные\n#видео\n#коты\n#социальные сети\n#Твиттер
      Фото: twitter.com/fightZeleive
      217
      0

      Пользователь выложил ролик, в котором его любимец вращает игрушку хвостом.  

      Токио. Япония. Ролик, на котором кот забавляется со спиннером при помощи собственного хвоста, набирает популярность в интернете. Владелец животного выложил его в Твиттере 30 июня.

      К 3 июля видео собрало более 37 тысяч ретвитов и 51 тысячу лайков. На кадрах видно, как кот разгоняет игрушку собственным хвостом. Рядом лежат еще два спиннера, но домашнему любимцу приглянулся только один.  

      Спиннер – популярная игрушка, состоит из четырех подшипников. Считается, что это изделие способствует снятию стресса.

      Zeleive staff on Twitter
      16:08, 03 июля, 2017
      Новичок
      217
      0
      #животные\n#видео\n#коты\n#социальные сети\n#Твиттер

       

       

       

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