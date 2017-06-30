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      Индиец раскрутил мяч на зубной щетке и побил мировой рекорд

      19:27, 30 июня, 2017
      Новичок
      19:27, 30 июня, 2017
      Новичок
      120
      0
      #достижения\n#видео\n#Индия\n#рекорд
      Фото: кадр с видео youtube.com
      120
      0

      Ролик с видеозаписью достижения собрал за 2 дня 35 тысяч просмотров на Ютубе.  

      Нью-Дели. Индия. Зубная щетка и баскетбольный мяч помогли 25-летнему индийцу прославиться на весь мир. Как пишет «Лента.ру», достижение жителя штата Пенджаб Сандита Синха занесли в Книгу рекордов Гиннеса.  

      Мужчина раскрутил спортивный снаряд на щетке, а затем взял ее в зубы. Мяч вращался 53 секунды, в результате чего индийцу удалось побить прежний мировой рекорд.  

      Longest time spinning a basketball on a toothbrush - Guinness World Records Видео с цирковым номером выложили на YouTube 28 июня. За 2 дня ролик посмотрели 35 тысяч пользователей.

      19:27, 30 июня, 2017
      Новичок
      120
      0
      #достижения\n#видео\n#Индия\n#рекорд

       

       

       

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