Индиец раскрутил мяч на зубной щетке и побил мировой рекорд

Ролик с видеозаписью достижения собрал за 2 дня 35 тысяч просмотров на Ютубе.

Нью-Дели. Индия. Зубная щетка и баскетбольный мяч помогли 25-летнему индийцу прославиться на весь мир. Как пишет «Лента.ру», достижение жителя штата Пенджаб Сандита Синха занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мужчина раскрутил спортивный снаряд на щетке, а затем взял ее в зубы. Мяч вращался 53 секунды, в результате чего индийцу удалось побить прежний мировой рекорд.

Longest time spinning a basketball on a toothbrush - Guinness World Records Видео с цирковым номером выложили на YouTube 28 июня. За 2 дня ролик посмотрели 35 тысяч пользователей.