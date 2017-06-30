Участника от России ждут на Евровидение – 2018

В 2018 году музыкальный смотр пройдет в столице Португалии.

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз ожидает участия России в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2018», который пройдет в столице Португалии. Как пишут Известия.ру, руководящая группа ЕВС посчитала, что инцидент с российской певицей Юлией Самойловой нанес урон репутации музыкального смотра.

Как сообщили информационному холдингу, в ЕВС считают, что в результате принятого Киевом решения «внимание было отвлечено от конкуренции (на конкурсе), а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу».

Напомним, ранее стало известно, что ЕВС вынес решение оштрафовать Украину за недопуск на Евровидение российской участницы Юлии Самойловой. Сумма наложенного штрафа не разглашается, однако глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласании заявил, что компания намерена обжаловать данное решение.