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      Астрономы впервые обнаружили спаренные черные дыры

      11:49, 28 июня, 2017
      Новичок
      11:49, 28 июня, 2017
      Новичок
      238
      0
      #космос\n#ученые\n#черная дыра\n#открытие\n#астрономия
      Фото: unsplash.com
      238
      0

      Они находятся на расстоянии 750 миллионов лет от Земли и образуют единую систему.

      Нью-Мексико. США. Астрономы впервые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, одна из которой вращается вокруг другой. Как пишет Лента.ру, эти объекты расположены в эллиптической галактике 0402+379 и находятся на расстоянии 750 миллионов лет от Земли.                                          

      По мнению исследователей, черные дыры находятся приблизительно в 24 световых годах друг от друга, но в тоже время связаны гравитационно. Полный оборот они совершают за 30 тысяч лет. Предполагается, что через миллионы лет они сольются и вызовут гравитационные волны. 

      В настоящее время ученые планируют искать подобные единые системы и в других галактиках, так как считается, что такое слияние является обычным явлением и должно встречаться относительно часто. 

      11:49, 28 июня, 2017
      Новичок
      238
      0
      #космос\n#ученые\n#черная дыра\n#открытие\n#астрономия

       

       

       

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