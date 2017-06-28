Астрономы впервые обнаружили спаренные черные дыры

Они находятся на расстоянии 750 миллионов лет от Земли и образуют единую систему.



Нью-Мексико. США. Астрономы впервые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, одна из которой вращается вокруг другой. Как пишет Лента.ру, эти объекты расположены в эллиптической галактике 0402+379 и находятся на расстоянии 750 миллионов лет от Земли.

По мнению исследователей, черные дыры находятся приблизительно в 24 световых годах друг от друга, но в тоже время связаны гравитационно. Полный оборот они совершают за 30 тысяч лет. Предполагается, что через миллионы лет они сольются и вызовут гравитационные волны.

В настоящее время ученые планируют искать подобные единые системы и в других галактиках, так как считается, что такое слияние является обычным явлением и должно встречаться относительно часто.