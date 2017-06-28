Мяукающие гепарды произвели фурор в сети

Видео с хищниками было выложено на одном из аккаунтов в Twitter-е

США. Видео с мяукающими гепардами, выложенное на одном из аккаунтов Twitter-а, произвело фурор среди Интернет-пользователей. За 4 дня ролик набрал более 77 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов, пишет Лента.ру.

Автором необычного поста стал некий человек, зарегистрированный в социальной сети под ником Hoewever. На видео, опубликованном им, отчетливо видно, как привлеченные людьми гепарды сидят около машины, мяукают и рычат на камеру.

В комментариях под роликом большинство пользователей социальной сети отметили, что также как и автор поста, не знали, что хищники умеют мяукать.

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