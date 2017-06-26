Иран ввел безвизовый режим для туристов из России

Соответствующее соглашение утвердил иранский кабинет министров.

Тегеран. Иран. Правительство Ирана утвердило соглашение о безвизовом режиме с Россией для организованных туристических групп. Соответствующее заявление было опубликовано иранским кабинетом министров, пишет РБК.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме для российских туристов было подписано в марте 2017 года в рамках визита иранского лидера Хасана Роухани в Москву. Согласно его словам, подобный шаг будет способствовать развитию туристического направления обоих стран.