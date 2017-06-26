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      Иран ввел безвизовый режим для туристов из России

      09:03, 26 июня, 2017
      Новичок
      09:03, 26 июня, 2017
      Новичок
      110
      0
      #отдых\n#туризм\n#Россия\n#Иран\n#туристы
      Фото: pixabay.com
      110
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      Соответствующее соглашение утвердил иранский кабинет министров.

      Тегеран. Иран. Правительство Ирана утвердило соглашение о безвизовом режиме с Россией для организованных туристических групп. Соответствующее заявление было опубликовано иранским кабинетом министров, пишет РБК

      Напомним, соглашение о безвизовом режиме для российских туристов было подписано в марте 2017 года в рамках визита иранского лидера Хасана Роухани в Москву. Согласно его словам, подобный шаг будет способствовать развитию туристического направления обоих стран. 

      09:03, 26 июня, 2017
      Новичок
      110
      0
      #отдых\n#туризм\n#Россия\n#Иран\n#туристы

       

       

       

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