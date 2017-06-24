В Италии из-за жары объявили максимальный уровень опасности

Ожидается, что июнь в этом году в стране станет самым тёплым за 150 лет наблюдений.

Италия. Максимальный уровень погодной опасности объявлен в городах Италии из-за сильной жары и засухи. По данным синоптиков, пришедший на Апеннины африканский антициклон «Харон» позволит побить исторический температурный рекорд: нынешний июнь в стране станет самым жарким за 150 лет наблюдений, пишет «Лайф».

Ожидается, что столбики термометров поднимутся выше отметки в 40 градусов по Цельсию в Болонье, Больцано, Брешии, Турине, Анконе, Кампобассо, Флоренции, Пескаре и Перудже.

Из-за жары и недостатка воды в двух провинциях на севере Италии — Перудже и Пьяченце — также объявлено чрезвычайное положение. А мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, согласно которому местным жителям рекомендуют ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья автомобилей.