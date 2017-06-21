Ученые предполагают, что заниматься сексом в космосе будет не очень приятно

Специалист назвал 3 причины, по которым любовникам будет трудно утолить свою страсть на орбите.

Андерсон. США. Половой акт в космосе вряд ли доставит много удовольствия участникам. Об этом заявил доктор Джон Милис из университета города Андерсон в Южной Каролине, сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на New York Post.

Прежде всего, любовникам будет мешать пот, который в условиях невесомости может выделяться целыми облаками, считает ученый. Это доставит искателям внеземных утех массу дискомфорта.

Вторая причина – партнерам придется фиксировать друг друга при помощи каких-либо дополнительных аксессуаров к неподвижным предметам. Иначе объект страсти попросту уплывет от возбужденного астронавта.

Кроме того, доктор Милис предсказывает возможные проблемы с сексуальным влечением, которые могут возникнуть в незнакомых условиях.