«Крымские» санкции Евросоюза против России продлили на год

В частности, страны ЕС по-прежнему не будут покупать товары, произведенные на полуострове.

Люксембург. Великое герцогство Люксембург. Ограничительные меры ЕС в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя продлены на год. Решение об этом принял 19 июня Совет Евросоюза на уровне глав МИД в Люксембурге, сообщает «Интерфакс».

Санкции будут действовать до 23 июня 2018 года, отмечается в коммюнике заседания. В частности, под запретом остаются поставки в ЕС продуктов с территории полуострова, инвестиции в Крым и Севастополь, поддержка туристической деятельности в регионе, экспорт ряда товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Ограничительные меры были продлены автоматически, без обсуждения. Действующие санкции должны были истечь 23 июня.

Напомним, Крым и Севастополь присоединились к России по итогам референдума, который был проведен в 2014 году. За отделение от Украины и воссоединение с РФ проголосовали свыше 95% жителей полуострова.