Переговоры о выходе Великобритании из ЕС стартуют сегодня в Брюсселе

Дипломаты определят условия, на которых Соединенное королевство покинет Евросоюз.

Брюссель. Бельгия. Официальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся сегодня в столице Бельгии. Со стороны британских властей выступит министр по делам брексита Дэвид Дэвис. В свою очередь интересы Европейского союза будет представлять Мишель Барнье, пишет РТ.

Вместе они начнут переговоры о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, который, предположительно, завершится в течение двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что старт важной международной встречи может перенестись на более поздний срок.