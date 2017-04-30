Их начали продавать еще до того, как была отстроена площадка для проведения конкурса.

Киев. 2 тыс. билетов на несуществующие места продали организаторы Евровидения-2107 в Киеве. Как сообщает RT их реализация началась еще до того, как была отстроена площадка для проведения конкурса.

«На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. После того, как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано», — рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Дмитрий Феликсов.

Причина в том, что места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет.