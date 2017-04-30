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      2 тыс. билетов на несуществующие места продали организаторы Евровидения-2107

      14:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #Украина\n#Евровидение\n#конкурс\n#Киев
      Фото: ru.wikipedia.org
      95
      0

      Их начали продавать еще до того, как была отстроена площадка для проведения конкурса.

      Киев. 2 тыс. билетов на несуществующие места продали организаторы Евровидения-2107 в Киеве. Как сообщает RT их реализация началась еще до того, как была отстроена площадка для проведения конкурса.

      «На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. После того, как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано», — рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Дмитрий Феликсов.

      Причина в том, что места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет.

      14:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #Украина\n#Евровидение\n#конкурс\n#Киев
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