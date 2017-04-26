В Турции рабочие нашли гроб с телом российского генерала

По предварительным данным, он жил около 140 лет назад.

Ардаган. Турция. Во время строительных работ в Ардагане рабочие обнаружили гроб с телом мужчины в военной форме. На место вызвали представителей музея Карса и спецслужбы, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, тело принадлежит генералу русской армии, жившему около 140 лет назад. Данный регион, где была сделана находка, перешел к России после Русско-турецкой войны в 1878 году.

Известно, что найденное тело сначала изучит турецкая прокуратура, а затем его передадут в музей Карса.