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      В Турции рабочие нашли гроб с телом российского генерала

      17:22, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:22, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      215
      0
      #строительство\n#Турция\n#музей\n#археология
      Фото: ru.m.wikipedia.org
      215
      0

      По предварительным данным, он жил около 140 лет назад.

      Ардаган. Турция. Во время строительных работ в Ардагане рабочие обнаружили гроб с телом мужчины в военной форме. На место вызвали представителей музея Карса и спецслужбы, сообщает «Интерфакс».

      По предварительным данным, тело принадлежит генералу русской армии, жившему около 140 лет назад. Данный регион, где была сделана находка, перешел к России после Русско-турецкой войны в 1878 году.

      Известно, что найденное тело сначала изучит турецкая прокуратура, а затем его передадут в музей Карса.

      17:22, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      215
      0
      #строительство\n#Турция\n#музей\n#археология
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