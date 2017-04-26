Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

У Военно-морских сил страны уже есть один боевой корабль советского происхождения.

Далянь. Китай. В китайском порту Далянь состоялась торжественная церемония спуска первого авианосца собственной сборки. На мероприятии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета Китая Фань Чанлун, сообщает «Российская газета».

Чанлун доверили перерезать красную ленточку, а после этого он разбил бутылку шампанского.

Авианосец планируют принять на вооружение в 2020 году после того, как проведут ходовые испытания.

Строительство корабля началось 11 ноября 2013 года. Он способен вмещать 36 истребителей «Цзянь-15».

У Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая это уже второй авианосец. Первый боевой корабль «Ляонин» достроили в Китае на базе советского авианесущего крейсера «Варяг», которого купили у Украины в конце 1990-х годов.