Далянь. Китай. В китайском порту Далянь состоялась торжественная церемония спуска первого авианосца собственной сборки. На мероприятии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета Китая Фань Чанлун, сообщает «Российская газета».

Чанлун доверили перерезать красную ленточку, а после этого он разбил бутылку шампанского.

Авианосец планируют принять на вооружение в 2020 году после того, как проведут ходовые испытания.

Строительство корабля началось 11 ноября 2013 года. Он способен вмещать 36 истребителей «Цзянь-15».

У Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая это уже второй авианосец. Первый боевой корабль «Ляонин» достроили в Китае на базе советского авианесущего крейсера «Варяг», которого купили у Украины в конце 1990-х годов.

China will launch its first home-built aircraft carrier, Type 001A, as part of its strengthened naval forces. The Type 001A aircraft carrier, sitting at the Dalian shipyard, could hit the water as early as this week, according to military sources. In the shipbuilding industry, measuring tides and currents is an essential part of getting large ships safely into the water.