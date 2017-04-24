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      Глава Минобороны Афганистана ушел в отставку после массовой гибели военных

      12:26, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:26, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      24
      0
      #Афганистан\n#военные\n#нападение\n#террористы\n#гибель людей
      Фото: twitter.com/smnewsru
      24
      0

      В результате атаки талибов погибли 140 человек.

      Мазари-Шариф. Афганистан. После нападения террористической группировки «Талибан» (запрещенная в России организация) на военную базу в Афганистане министр обороны страны Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку. За последнее время данное нападение на военные базы принесло наибольшее количество жертв, сообщает «РБК».

      21 апреля талибы, переодетые в военную форму, ворвались на территорию базы и напали на афганских солдат в Мазари-Шариф. Боевики также атаковали военных, которые возвращались из мечети после молитвы.

      В результате атаки погибли 140 военнослужащих. Афганские солдаты ликвидировали нескольких нападавших боевиков ответным огнем.

      12:26, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      24
      0
      #Афганистан\n#военные\n#нападение\n#террористы\n#гибель людей
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