Глава Минобороны Афганистана ушел в отставку после массовой гибели военных

В результате атаки талибов погибли 140 человек.

Мазари-Шариф. Афганистан. После нападения террористической группировки «Талибан» (запрещенная в России организация) на военную базу в Афганистане министр обороны страны Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку. За последнее время данное нападение на военные базы принесло наибольшее количество жертв, сообщает «РБК».

21 апреля талибы, переодетые в военную форму, ворвались на территорию базы и напали на афганских солдат в Мазари-Шариф. Боевики также атаковали военных, которые возвращались из мечети после молитвы.

В результате атаки погибли 140 военнослужащих. Афганские солдаты ликвидировали нескольких нападавших боевиков ответным огнем.