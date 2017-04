Французские архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Франция. Французские архитекторы спроектировали дизайн корабля-тюрьмы, похожую на темницу, в которой был заключен Тирион Ланнистер - один из ключевых персонажей «Игры престолов». В камерах, выстроенных в два ряда, можно разместить более 3000 заключенных, сообщает «Лайф».

Согласно идее авторов проекта, отбывать наказание в такой тюрьме будут мужчины и женщины, решившие уклониться от уплаты налогов.

Судя по выпущенному видеоролику, тюрьма будет носить название Panama Papers Jail. Его происхождение связано с офшорным скандалом 2016 года, когда в Сети опубликовали огромное количество документов, которые уличают президентов и чиновников некоторых стран в уклонении от налогов и хранении сбережений в офшорах.

Предполагается, что корабль будет курсировать в международных водах недалеко от Панамы.

По авторской задумке, в трюме судна разместят оборудование для очистки морской воды, тренажерный зал и мастерские, а на палубе – теплицы для выращивания фруктов и овощей.

