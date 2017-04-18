Британские ученые назвали новую дату конца света

По их мнению, апокалипсис может наступить 12 октября 2017 года.

Лондон. Великобритания. Британские ученые узнали о том, что по направлению к Земле на высокой скорости приближается объект диаметром 40 метров. В случае падения астероида на земле возникнут большие разрушения и огромное цунами, сообщают «Народные Новости».

По предварительным данным, столкновение может произойти 12 октября 2017 года. Астероид способен нарушить озоновый слой Земли, что приведет к гибели всего живого и изменению климата.

Российский астроном Игорь Лопин утверждает, что космические объекты часто пролетают мимо Земли. «Однако вероятность пересечения орбит крайне мала. 40-метровый астероид может привести к большим разрушениям: если он упадет в океан — он приведет к волне цунами, которая сметет прибрежные зоны. Если упадет на поверхность — можно говорить о разрушениях на расстоянии в несколько сотен километров. Это не будет глобальной катастрофой, однако локально он может привести к тяжелым последствиям», - добавил он.