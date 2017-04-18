  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Британские ученые назвали новую дату конца света

      12:47, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:47, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      194
      0
      #космос\n#астероид\n#Великобритания\n#ученые\n#апокалипсис
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      По их мнению, апокалипсис может наступить 12 октября 2017 года.

      Лондон. Великобритания. Британские ученые узнали о том, что по направлению к Земле на высокой скорости приближается объект диаметром 40 метров. В случае падения астероида на земле возникнут большие разрушения и огромное цунами, сообщают «Народные Новости».

      По предварительным данным, столкновение может произойти 12 октября 2017 года. Астероид способен нарушить озоновый слой Земли, что приведет к гибели всего живого и изменению климата.

      Российский астроном Игорь Лопин утверждает, что космические объекты часто пролетают мимо Земли. «Однако вероятность пересечения орбит крайне мала. 40-метровый астероид может привести к большим разрушениям: если он упадет в океан — он приведет к волне цунами, которая сметет прибрежные зоны. Если упадет на поверхность — можно говорить о разрушениях на расстоянии в несколько сотен километров. Это не будет глобальной катастрофой, однако локально он может привести к тяжелым последствиям», - добавил он.

      12:47, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      194
      0
      #космос\n#астероид\n#Великобритания\n#ученые\n#апокалипсис
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа