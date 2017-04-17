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      Биомедик заснял смертельную схватку слоненка и крокодила в Африке

      19:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      177
      0
      #животные\n#Поединок\n#Африка
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Крупный сородич помог отбиться слоненку от хищника.

      Малави. Африка. Биомедик Александр Маканга из Малави снял на видео смертельную схватку аллигатора и слоненка в национальном парке «Ливонде». В ролике, выложенном на YouTube, видно, как слоненок решил попить воды, но внезапно был атакован крокодилом.

      Из более крупных слонов на помощь пришел только один. Вместе им удалось отбиться от хищника.

      Позднее Маканга написал: «Я не осознавал серьезности ситуации, пока не закончил съемку. Полное безумие. Это произошло всего в паре метров от лодки».

      Elephant lucky from the jaws of crocodile

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      19:37, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      177
      0
      #животные\n#Поединок\n#Африка
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