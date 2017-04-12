  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Новый вид креветок назвали в честь британской рок-группы Pink Floyd

      17:54, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:54, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #музыка\n#Великобритания\n#исследования\n#ученые\n#океан
      Фото: Arthur Anker, Kristin Hultgren and Sammy De Grave / Zootaxa, 2017
      137
      0

      Присвоить уникальное имя им решил зоолог Сэмми Де Грейв из Музея естественной истории Оксфордского университета.

      Оксфорд. Великобритания. Британские исследователи открыли новый вид креветок и назвали его в честь рок-группы Pink Floyd. Креветка Synalpheus pinkfloydii «взрывает» рыбу насмерть, создавая один из самых громких звуков в океане, сообщает VistaNews.

      Ракообразное создает пузырь, содержащий громкий звук, который способны услышать дайверы и гидролокаторы кораблей. Пузырь возникает в результате щелчка гигантской розовой клешней. Звук может оглушить и убить рыбу, которая во много раз превышает размер креветки.

      Зоолог и доктор Сэмми Де Грейв из Музея естественной истории Оксфордского университета заявил: «Я слушал Pink Floyd с тех пор, как был выпущен альбом The Wall (1979 год). Тогда мне было 14 лет. Я видел, как они несколько раз играли вживую, включая концерт в Гайд-парке для Live8 в 2005 году. Придумывая название для нового вида пистолетных креветок, я нашел прекрасную возможность поклониться любимой группе».

      17:54, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #музыка\n#Великобритания\n#исследования\n#ученые\n#океан
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа