Новый вид креветок назвали в честь британской рок-группы Pink Floyd

Присвоить уникальное имя им решил зоолог Сэмми Де Грейв из Музея естественной истории Оксфордского университета.

Оксфорд. Великобритания. Британские исследователи открыли новый вид креветок и назвали его в честь рок-группы Pink Floyd. Креветка Synalpheus pinkfloydii «взрывает» рыбу насмерть, создавая один из самых громких звуков в океане, сообщает VistaNews.

Ракообразное создает пузырь, содержащий громкий звук, который способны услышать дайверы и гидролокаторы кораблей. Пузырь возникает в результате щелчка гигантской розовой клешней. Звук может оглушить и убить рыбу, которая во много раз превышает размер креветки.

Зоолог и доктор Сэмми Де Грейв из Музея естественной истории Оксфордского университета заявил: «Я слушал Pink Floyd с тех пор, как был выпущен альбом The Wall (1979 год). Тогда мне было 14 лет. Я видел, как они несколько раз играли вживую, включая концерт в Гайд-парке для Live8 в 2005 году. Придумывая название для нового вида пистолетных креветок, я нашел прекрасную возможность поклониться любимой группе».