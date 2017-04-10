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      Немецкий отель отказал делегации Трампа в заселении во время саммита G20

      19:40, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:40, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      130
      0
      #саммит\n#Германия\n#Трамп
      Фото: twitter.com/i/moments/809463443774382080
      130
      0

      Представители Белого дома пытались забронировать номер в гамбургском отеле класса люкс Vier Jahreszeiten.

      Гамбург. Германия. В Гамбурге отель Vier Jahreszeiten отказался размещать президента США Дональда Трампа и его советников во время саммита G20, который состоится 7 и 8 июля 2017 года. Руководство не аргументировало отказ и никак не прокомментировало эту ситуацию, сообщает «Лайф».

      По предварительной информации, делегация Трампа поселится в отеле Adlon в Берлине, но официальной заявки от представителей США гостиница еще не получала.

      На саммите «большой двадцатки»» планируется присутствие 9 тыс. человек, включая Президента России Владимира Путина. 

      19:40, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      130
      0
      #саммит\n#Германия\n#Трамп
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