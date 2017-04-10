Немецкий отель отказал делегации Трампа в заселении во время саммита G20

Представители Белого дома пытались забронировать номер в гамбургском отеле класса люкс Vier Jahreszeiten.

Гамбург. Германия. В Гамбурге отель Vier Jahreszeiten отказался размещать президента США Дональда Трампа и его советников во время саммита G20, который состоится 7 и 8 июля 2017 года. Руководство не аргументировало отказ и никак не прокомментировало эту ситуацию, сообщает «Лайф».

По предварительной информации, делегация Трампа поселится в отеле Adlon в Берлине, но официальной заявки от представителей США гостиница еще не получала.

На саммите «большой двадцатки»» планируется присутствие 9 тыс. человек, включая Президента России Владимира Путина.