Немецкие ученые обнаружили планету с земной атмосферой

Объект находится в 39 световых годах от Земли.

Гейдельберг. Германия. Немецкие ученые из Института астрономии имени Макса Планка с помощью телескопа ESO обнаружили экзопланету GJ 1132b с атмосферой идентичной Земли. Она в 1,4 раза больше и в 1,6 раза тяжелее земного шара, сообщают «Народные Новости».

Экзопаланета находится в 39 световых годах от Земли. Она вращается вокруг красного карлика в южном созвездии Вела32b.

Ученые установили, что GJ 1132b окружена плотной атмосферой, которая по типу напоминает земную. По их мнению, в ней содержится метан и вода.

Немецкие ученые планируют объединить усилия с мировыми обсерваториями и продолжить исследования.

Ранее астрономы NASA обнаружили три пригодные для жизни планеты, которые находятся со звездой TRAPPIST-1. Она располагается в 40 световых лет от Земли и обладает массой в 8% от Солнца.