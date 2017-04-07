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      Немецкие ученые обнаружили планету с земной атмосферой

      10:55, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:55, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      209
      0
      #наука\n#космос\n#исследования\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      209
      0

      Объект находится в 39 световых годах от Земли.

      Гейдельберг. Германия. Немецкие ученые из Института астрономии имени Макса Планка с помощью телескопа ESO обнаружили экзопланету GJ 1132b с атмосферой идентичной Земли. Она в 1,4 раза больше и в 1,6 раза тяжелее земного шара, сообщают «Народные Новости».

      Экзопаланета находится в 39 световых годах от Земли. Она вращается вокруг красного карлика в южном созвездии Вела32b.

      Ученые установили, что GJ 1132b окружена плотной атмосферой, которая по типу напоминает земную. По их мнению, в ней содержится метан и вода.

      Немецкие ученые планируют объединить усилия с мировыми обсерваториями и продолжить исследования.

      Ранее астрономы NASA обнаружили три пригодные для жизни планеты, которые находятся со звездой TRAPPIST-1. Она располагается в 40 световых лет от Земли и обладает массой в 8% от Солнца.

      10:55, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      209
      0
      #наука\n#космос\n#исследования\n#ученые
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