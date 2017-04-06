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      Американские ученые изобрели гаджет для макания печенья в молоко

      19:10, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:10, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #еда\n#гаджеты\n#ученые
      Фото: vistanews.ru
      41
      0

      Специальный держатель позволяет окунать лакомство в жидкость, не намочив пальцы.

      США. Американские ученые Роберт и Джули Хелепук изобрели держатель, позволяющий макать печенье в молоко. По данным VistaNews, устройство назвали The Dipt.

      По словам изобретателей, держатель понравится тем, кто любит печенье с наполнителем внутри. Многие любят окунать печенье в молоко или воду, а устройство позволяет сделать это, не намочив пальцы. Печенье легко помещается на крючок и полностью погружается в жидкость.

      Гаджет выпустили в 5 цветах и может использоваться для любого типа печенья в форме «сэндвича». Его стоимость составила 3 доллара.

      19:10, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #еда\n#гаджеты\n#ученые
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