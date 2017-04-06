Американские ученые изобрели гаджет для макания печенья в молоко

Специальный держатель позволяет окунать лакомство в жидкость, не намочив пальцы.

США. Американские ученые Роберт и Джули Хелепук изобрели держатель, позволяющий макать печенье в молоко. По данным VistaNews, устройство назвали The Dipt.

По словам изобретателей, держатель понравится тем, кто любит печенье с наполнителем внутри. Многие любят окунать печенье в молоко или воду, а устройство позволяет сделать это, не намочив пальцы. Печенье легко помещается на крючок и полностью погружается в жидкость.

Гаджет выпустили в 5 цветах и может использоваться для любого типа печенья в форме «сэндвича». Его стоимость составила 3 доллара.