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      Астрономы из Австралии приняли радиосигнал из космоса

      14:48, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:48, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #ученые\n#Австралия\n#НЛО
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      Не исключено, что сверхбыстрые радиовспышки являются сигналами высокоразвитых пришельцев с других планет или галактик.

      Канберра. Австралия. Австралийские ученые из Технологического университета Суиборна и Мельбурна подтвердили внеземное происхождение радиосигналов из космоса. Они уловили несколько коротких и сильных радиоволновых вспышек с помощью телескопа «Молонга», сообщает телеканал «МИР».

      Первые похожие сигналы зафиксированы 10 лет назад. Уже в то время прозвучала версия об их инопланетной природе. В настоящее время австралийские ученые подтвердили, что вспышки имеют внешние источники.

      Три мощных сигнала зафиксировали в созвездии Гидры. По мнению ученых, сложнее объяснить природу радиовспышек, чем зафиксировать их. 

      14:48, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #ученые\n#Австралия\n#НЛО
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