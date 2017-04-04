Астрономы из Австралии приняли радиосигнал из космоса

Не исключено, что сверхбыстрые радиовспышки являются сигналами высокоразвитых пришельцев с других планет или галактик.

Канберра. Австралия. Австралийские ученые из Технологического университета Суиборна и Мельбурна подтвердили внеземное происхождение радиосигналов из космоса. Они уловили несколько коротких и сильных радиоволновых вспышек с помощью телескопа «Молонга», сообщает телеканал «МИР».

Первые похожие сигналы зафиксированы 10 лет назад. Уже в то время прозвучала версия об их инопланетной природе. В настоящее время австралийские ученые подтвердили, что вспышки имеют внешние источники.

Три мощных сигнала зафиксировали в созвездии Гидры. По мнению ученых, сложнее объяснить природу радиовспышек, чем зафиксировать их.