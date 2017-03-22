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      Испанские археологи нашли пещеру древних каннибалов

      16:58, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:58, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      109
      0
      #археология\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      109
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      Возраст человеческих фрагментов, найденных в пещерах Санта-Майры, - около 10 тысяч лет.

      Валенсия. Испания. Недалеко от Валенсии археологи наткнулись на пещеру древних каннибалов. Возраст человеческих фрагментов, сохранившихся в пещерах Санта-Майры, достигает почти 10 тысяч лет, сообщает SVOPI.

      К настоящему моменту обнаружено 30 костей, принадлежавших одному ребенку и двум взрослым, жившим в разное время. На костях археологи нашли следы от человеческих зубов и первобытных орудий – кирок и каменных топоров.

      В эпоху мезолита каннибализм был распространен, но ученые пока не определили, что вынуждало людей поедать себе подобных. По одной из версий, это связано с противостоянием племен. Это подтверждают древние верования и погребальные ритуалы.

      Часть ученых не согласны с этой версией. Они считают, что каннибализм в эпоху мезолита большая редкость.

      16:58, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      109
      0
      #археология\n#ученые
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