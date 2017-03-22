Испанские археологи нашли пещеру древних каннибалов

Возраст человеческих фрагментов, найденных в пещерах Санта-Майры, - около 10 тысяч лет.

Валенсия. Испания. Недалеко от Валенсии археологи наткнулись на пещеру древних каннибалов. Возраст человеческих фрагментов, сохранившихся в пещерах Санта-Майры, достигает почти 10 тысяч лет, сообщает SVOPI.

К настоящему моменту обнаружено 30 костей, принадлежавших одному ребенку и двум взрослым, жившим в разное время. На костях археологи нашли следы от человеческих зубов и первобытных орудий – кирок и каменных топоров.

В эпоху мезолита каннибализм был распространен, но ученые пока не определили, что вынуждало людей поедать себе подобных. По одной из версий, это связано с противостоянием племен. Это подтверждают древние верования и погребальные ритуалы.

Часть ученых не согласны с этой версией. Они считают, что каннибализм в эпоху мезолита большая редкость.