Assassin’s Creed: Empire появится в октябре 2017 года

Швейцарский магазин World of Games опубликовал дату выхода новой игры про наемных убийц в Египте.

Швейцария. Онлайн-магазин World of Games опубликовал дату выхода новой игры Assassin’s Creed на своем сайте, которая назначена на октябрь 2017 года. По данным «Лайф», фанаты уже сейчас могут сделать предварительный заказ.

Действия в игре Assassin’s Creed: Empire развернутся в Египте. Проект появится на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Не исключено, что игра выйдет на Nintendo Switch.

Студия Ubisoft пока никак не прокомментировали слухи.