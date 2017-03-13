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Япония планирует отправить в поход самый крупный военный корабль

17:12, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
17:12, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
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#море\n#корабли\n#военные
Фото: pixabay.com
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Плавание намечено на май и продлится три месяца.

Япония. Япония планирует в мае отправить в трехмесячное плавание в Южно-Корейское море самый крупный военный корабль-вертолетоносец. Как пишет РБК, станет крупнейшей демонстрацией сил Военно-морского флота Японии в регионе со времен Второй мировой войны.

«Идзумо» выполнит остановки в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах и на Шри-Ланке, а затем примет участие в совместных американо-индийских военных учениях Malabar, которые запланированы на июль 2017 года.

«Цель состоит в том, чтобы проверить возможности «Идзумо», отправив его в расширенную миссию. Он примет участие в совместных учениях с Военно-морским флотом США в Южно-Китайском море», — сказал один из источников, знакомый с планом.

Издание отмечает, что официальный представитель Военно-морских сил Японии отказался комментировать эти данные. 

17:12, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
251
0
#море\n#корабли\n#военные

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