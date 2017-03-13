С 20 тыс. до 100 тыс. человек.

Китай. Китайская народная республика планирует увеличить численность морской пехоты народно-освободительной армии (НОА) с 20 тыс. до 100 тыс. человек. Об этом пишет «Российская Газета».

Китайские СМИ сообщат, что это необходимо для защиты морских коммуникация и растущих интересов государства за границей.

Предполагается, что часть контингента будет расквартирована в портах в Джибути на Африканском роге и в Гвадаре на юго-западе Пакистана.

Отметим, что Пекин объявил о начале строительства военной базы в Джибути в феврале прошлого года. Порт Гвадар был построен за счет китайского капитала и оперируется компаниями из Китая. Несмотря на то, что в порту не будет объектов НОА, военные корабли КНР будут пришвартовываться здесь.