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С июня YouTube начнет взимать налоги

10:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
С июня YouTube начнет взимать налоги
10:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
384
0
#США\n#YouTube\n#налоги
Фото: pixabay.com
384
0

Облагаться налогом будет прибыль, полученная от просмотров.

США. Популярный видеохостинг "Ютуб" планирует взимать налоги с пользователей. Об этом пишет Газета.ru.
В обновленных условиях говорится, что с 1 июня начнет действовать право на монетизацию контента, а также будут введены налоги для блогеров, которые живут за пределами США. Таким образом, это коснется и россиян.
Облагаться налогом будет прибыль, полученная владельцем видеоролика от просмотров. 
До конца мая блогеры должны направить в Google AdSense ряд данных: ИНН, наименование юрлица и коммерческое название. Если они этого не сделают, с них смогут удержать 24%. 
Отметим, российские блогеры при предоставлении налоговых сведений облагаться сборами не будут, поскольку между Россиией и США имеется соглашение о запрете двойного налогообложения.
10:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
384
0
#США\n#YouTube\n#налоги