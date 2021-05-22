С июня YouTube начнет взимать налоги

Облагаться налогом будет прибыль, полученная от просмотров.
США. Популярный видеохостинг "Ютуб" планирует взимать налоги с пользователей. Об этом пишет Газета.ru.
В обновленных условиях говорится, что с 1 июня начнет действовать право на монетизацию контента, а также будут введены налоги для блогеров, которые живут за пределами США. Таким образом, это коснется и россиян.
Облагаться налогом будет прибыль, полученная владельцем видеоролика от просмотров.
До конца мая блогеры должны направить в Google AdSense ряд данных: ИНН, наименование юрлица и коммерческое название. Если они этого не сделают, с них смогут удержать 24%.
Отметим, российские блогеры при предоставлении налоговых сведений облагаться сборами не будут, поскольку между Россиией и США имеется соглашение о запрете двойного налогообложения.