С июня YouTube начнет взимать налоги

Облагаться налогом будет прибыль, полученная от просмотров.

США. Популярный видеохостинг "Ютуб" планирует взимать налоги с пользователей. Об этом пишет Газета.ru

В обновленных условиях говорится, что с 1 июня начнет действовать право на монетизацию контента, а также будут введены налоги для блогеров, которые живут за пределами США. Таким образом, это коснется и россиян.

Облагаться налогом будет прибыль, полученная владельцем видеоролика от просмотров.

До конца мая блогеры должны направить в Google AdSense ряд данных: ИНН, наименование юрлица и коммерческое название. Если они этого не сделают, с них смогут удержать 24%.

Отметим, российские блогеры при предоставлении налоговых сведений облагаться сборами не будут, поскольку между Россиией и США имеется соглашение о запрете двойного налогообложения.