Куба откажется от «конвертируемого» песо с 1 января

1 доллар США будет стоить 24 песо.



Гавана. Куба. На Кубе проведут валютную реформу. С 1 января в стране завершится параллельное хождение обычного и конвертируемого песо, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил в телевыступлении президент Острова Свободы Мигель Диас-Канель, с Нового года в стране будет установлен единый валютный курс – 24 песо за 1 доллар США.

Двухвалютную систему ввели на Кубе в 1994 году. Конвертируемый песо приобретают в основном иностранные туристы, жители острова рассчитываются за покупки обычными песо. В конце 2020 года за конвертируемый песо давали 24 простых.

По словам Диас-Канеля, введение единой валюты станет основой для планируемого усовершенствования экономической и социальной модели. В связи с этим предполагается изменить также систему ценообразования и субсидий. О планах реформы было заявлено в октябре 2020 года.