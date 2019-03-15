В 2019 году в Венеции введут налог для туристов

Платить придется тем путешественникам, которые не планируют оставаться в городе на ночь.



Венеция. Италия. Для туристов, въезжающих в исторический центр Венеции, установят новый налог. Это касается тех путешественников, которые не будут оставаться в городе на ночь, пишут РИА «Новости».

Изначально «въездной налог» планировали ввести в мае, однако перенесли мероприятие на лето.

В пробном режиме туристы будут платить 3 евро за въезд. С 1 января 2020 года размер налога увеличится в два раза. При этом власти обозначат дни, наиболее загруженные путешественниками. В самый «тяжелый» день плата составит 10 евро.

Целью введения сбора является сокращение туристического потока.