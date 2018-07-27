В Колумбии наркодилеры предложили полиции 200 млн песо за жизнь собаки-ищейки

Овчарка за последние три года нашла около 9 тонн кокаина, что отразилось на банде «Клан залива».

Богота. Колумбия. Наркомафия из Колумбии предложила около 70 тыс. долларов за жизнь полицейской собаки-ищейки. Об этом пишет НТВ.

За последние три года овчарка «Призрак» нашла около 9 тонн кокаина, что отразилось на банде «Клан залива». Группировка занимается перевозкой и торговлей наркотиков. Лидер банды предложил награду за «голову» собаки, чтобы помешать четвероногому полицейскому.

После того, как правоохранители узнали о планах наркодилеров, «Призрака» решили перевезти служить в более безопасное место – в аэропорт Боготы.