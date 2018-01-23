Дональд Трамп возобновил временное финансирование правительства США

Американский лидер подписал соответствующий документ, срок действия которого продлится до 8 февраля.

Вашингтон. США. Дональд Трамп возобновил временное финансирование федерального правительства США. Как пишет Интерфакс, он подписал соответствующий документ, срок действия которого продлится до 8 февраля.

По информации агентства, американский лидер принял законопроект после того, как его одобрили в сенате и палате представителей. Всего свои голоса за него отдали 347 депутатов, «против» высказались – 168.

Свою работу федеральное правительство приостановило в конце прошлой недели, 20 января. Американские служащие не выходили на свои рабочие места в течение 3 дней из-за того, что сенаторы не смогли согласовать временный бюджет. Камнем преткновения между республиканцами и демократами стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

В связи остановкой работы правительства в Нью-Йорке даже временно закрыли для посещения Статую Свободы, о чем руководство музея сообщило в своем Твиттере.

Кроме того, отмечается, что за последние месяцы законодатели США вынуждены в четвертый раз продлевать финансирование правительства на короткий срок. Политики никак не могут прийти к единому решению по ключевым вопросам распределения бюджета.