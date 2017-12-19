Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью 2017 года

По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов.

Нью-Йорк. США. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых американских знаменитостей 2017 года. Как пишет РБК, лидером списка стал режиссер Джордж Лукас.

По информации СМИ, издание оценило состояние создателя «Звездных войн» и «Индианы Джонса» в 5,5 млрд долларов.

На втором месте, по мнению Forbes, расположился еще один представитель Голливуда – Стивен Спилберг с состоянием в 3,6 млрд долларов. Третью строчку рейтинга заняла телеведущая Опра Уинфри с капиталом в 2,8 млрд долларов.

В середине списка десяти богатейших американских знаменитостей оказались баскетболист Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Копперфильд, рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, исполнитель и продюсер Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс и рэпер Dr. Dre. В среднем их состояние оценивается журналом от 1,4 млрд до 740 млн долларов.

Замкнул топ-10 Forbes писатель и автор детективов Джеймс Паттерсон с капиталом в 730 млн долларов.