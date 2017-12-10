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      Украину назвали самой бедной страной Европы

      13:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #Украина\n#зарплата\n#Европа\n#Киев\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: Агроинфо
      163
      0

      В тройке «лидеров» также располагаются Молдавия и Азербайджан.

      Киев. Украина. Украину назвали самой бедной страной Европы. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на аналитический центр Texty.org.ua, в тройке «лидеров» также располагаются Молдавия и Азербайджан.

      «На Украине средний заработок после налогообложения составляет 190 евро. Немногим лучше в Молдавии (216 евро) и Азербайджане (232 евро)», - говорится в сообщении.

      Отметим, что самая высокая зарплата в Швейцарии (4421 евро), Исландии (3440 евро) и Норвегии (3405 евро).

      Россия по показателю средней зарплаты (474 евро) обгоняет 10 европейских стран. Помимо Украины, Молдавии и Азербайджана, Россия опережает Армению, Грузию, Белоруссию, Казахстан, Албанию, Македонию и Сербию.

      13:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #Украина\n#зарплата\n#Европа\n#Киев\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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