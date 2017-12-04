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      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      17:39, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:39, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      157
      0
      #экономика\n#энергетика\n#электричество\n#деньги\n#криптовалюта
      Фото: pixabay.com
      157
      0

      При сохранении нынешних темпов роста, к 2020 году на добычу криптовалюты может быть потрачено все электричество в мире.

      Лондон. Великобритания. Все электричество, вырабатываемое в мире, к 2020 году может пойти на майнинг биткоинов. Это произойдет в том случае, если нынешняя динамика роста энергорасходов на зарабатывание криптовалюты сохранится, пишет Лента.ру со ссылкой на британский портал Power Compare. 

      Ученые подсчитали, что сейчас на майнинг уходит около 31 тераватт-часа в год, или без малого 0,14 процента мирового потребления электричества - столько же, сколько требуется для энергоснабжения Ирландии или Нигерии. При этом за последний месяц расходование энергоресурсов добытчиками биткоинов выросло на 29,98 процента. 

      Если данная тенденция сохранится, то через 3 года мир может погрузиться во тьму. Электричества не хватит даже на освещение – все будет уходить на зарабатывание криптовалюты.

      Добавим, в воскресенье, 3 декабря, был побит очередной рекорд стоимости биткоина. Единица криптовалюты продавалсь за 11 773 доллара США.

      17:39, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      157
      0
      #экономика\n#энергетика\n#электричество\n#деньги\n#криптовалюта

       

       

       

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