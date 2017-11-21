Журнал Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей 2017 года

По данным издания, она заработала 105 млн долларов.

Нью-Йорк. США. Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых исполнителей 2017 года. Как пишет РБК, список возглавила певица Бейонсе.

По информации СМИ, свой актив знаменитость пополнила 105 млн долларов. Большую часть из них Бейонсе заработала на продажах музыкального альбома Lemonade и проведения концертного тура.

Второе место рейтинга заняла Адель. В 2017 году доход британской певицы составил 69 млн долларов. Лидер списка самых высокооплачиваемых исполнителей прошлого года Тейлор Свифт заняла лишь третье место, заработав всего 44 млн долларов.

На четвертом месте, по мнению Forbes, расположилась Селин Дион, которой удалось пополнить свой бюджет на сумму в 42 млн долларов. Замкнула пятерку лучших Дженнифер Лопес с доходом в 38 млн долларов.