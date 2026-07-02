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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге 

13:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге 
13:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#гибель людей\n#Ижевск. Удмуртия\n#железная дорога
Источник фото: Центральное МСУТ СК России
93
0

Местный житель попал под колёса грузового поезда.

Пычас. Удмуртия. В Удмуртии на железнодорожном переезде вблизи станции Пычас грузовой поезд сбил 40-летнего мужчину. Как сообщает Центральное МСУТ СК России, инцидент произошёл вечером 30 июня. 

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Центральное МСУТ СК России напоминает гражданам о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге. 

 

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13:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#гибель людей\n#Ижевск. Удмуртия\n#железная дорога