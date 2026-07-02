Местный житель попал под колёса грузового поезда.
Пычас. Удмуртия. В Удмуртии на железнодорожном переезде вблизи станции Пычас грузовой поезд сбил 40-летнего мужчину. Как сообщает Центральное МСУТ СК России, инцидент произошёл вечером 30 июня.
Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
Центральное МСУТ СК России напоминает гражданам о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге.
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