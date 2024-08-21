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Пропажа ножниц в аэропорту Японии стала причиной отмены 36 авиарейсов

12:08, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пропажа ножниц в аэропорту Японии стала причиной отмены 36 авиарейсов
12:08, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Япония\n#авиация\n#самолет\n#опасность\n#террористы\n#расписание\n#аэропорт
Фото: pxhere.com
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Еще 200 рейсов задержали.

Титосэ. Япония. 36 авиарейсов отменили и 200 задержали в японском аэропорту Титосэ на острове Хоккайдо. Причиной послужила пропажа обыкновенных ножниц, передает Общественная служба новостей со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел 17 августа. Ножниц недосчитались в магазине, расположенном в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Охрана воздушной гавани предположила, что предмет могут использовать террористы для захвата самолета, и закрыла аэропорт. 

Вылеты были приостановлены на два часа. Пассажиров и их багаж начали проверять, в том числе повторно, что привело к массовому скоплению людей в зоне вылета.

Ни ножниц, ни террористов не обнаружили, тревогу отменили. А два дня спустя сотрудник магазина нашел злополучное изделие.

12:08, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Япония\n#авиация\n#самолет\n#опасность\n#террористы\n#расписание\n#аэропорт