Пропажа ножниц в аэропорту Японии стала причиной отмены 36 авиарейсов

Титосэ. Япония. 36 авиарейсов отменили и 200 задержали в японском аэропорту Титосэ на острове Хоккайдо. Причиной послужила пропажа обыкновенных ножниц, передает Общественная служба новостей со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел 17 августа. Ножниц недосчитались в магазине, расположенном в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Охрана воздушной гавани предположила, что предмет могут использовать террористы для захвата самолета, и закрыла аэропорт.

Вылеты были приостановлены на два часа. Пассажиров и их багаж начали проверять, в том числе повторно, что привело к массовому скоплению людей в зоне вылета.

Ни ножниц, ни террористов не обнаружили, тревогу отменили. А два дня спустя сотрудник магазина нашел злополучное изделие.